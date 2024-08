De crash te veel? Williams overweegt Sargeant in Monza al opzij te schuiven, vervanger staat klaar

Dat hij aan zijn laatste F1-seizoen bezig is, was al even duidelijk. Maar nu is er ook een kans dat Logan Sargeant zijn laatste race al heeft gereden. Williams bekijkt of het zondag in Monza kan rekenen op Mick Schumacher of Liam Lawson.

Een gloednieuwe bolide met alle laatste updates ging in vlammen op. Niet verwonderlijk dat de teambazen bij Williams ziedend waren na de crash van Logan Sargeant in de laatste vrije oefensessie op Zandvoort.

De Amerikaan is volgend seizoen zijn plekje al zeker kwijt aan Carlos Sainz, maar nu overweegt de renstal om voor de laatste 9 races van het seizoen iemand anders een kans te geven. Zeker met de crash van Sargeant in Japan in het achterhoofd.

Teambaas James Vowles heeft alvast twee kandidaten klaarstaan. Door zijn verleden bij Mercedes zou hij kunnen rekenen op hun reserverijder Mick Schumacher. De Duitser wil na zijn korte periode bij Haas graag tonen dat hij uit het juiste F1-hout is gesneden, zeker nu er nog een zitje bij Sauber ter beschikking is.

Het enige probleem voor Schumacher is dat hij ook actief is in het WEC-kampioenschap. De race in Austin dit weekend botst met een eventuele F1-kans in Monza, al geeft Schumacher de Formule 1 op als prioriteit.

Met Liam Lawson heeft Williams nog een andere optie achter de hand. De reserverijder van Red Bull zou zo weer wat inlooptijd krijgen in de F1, terwijl RB en Red Bull de prestaties van Daniel Ricciardo en Sergio Perez evalueren.