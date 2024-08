Max Verstappen staat voor zijn 200e F1-race: "Nog eens 200 GP's? Neen, we zijn voorbij halfweg"

Uitgerekend in Zandvoort zal Max Verstappen (26) zijn 200e GP in de Formule 1 racen. De Nederlander is er zeker van dat er na die mijlpaal niet nog een verdubbeling zal volgen tijdens zijn carrière. "Als ik stop in de Formule 1, wil ik andere zaken uitproberen. Ontspannen, met minder races", deelde hij in Nederland.

Max Verstappen wordt zondag in Zandvoort de jongste F1-rijder die de kaap van 200 GP's zal ronden.

Enkele dagen voor de GP in zijn vaderland werd aan Verstappen gevraagd of hij intekent voor nog eens 200 races, goed voor grofweg 8 seizoenen. "Neen", was zijn duidelijke antwoord.

"We zijn voorbij halfweg, zoveel is zeker. Het is al een geweldige rit geweest. Het voelt niet aan alsof ik al 200 keer geracet heb, maar we hebben natuurlijk veel GP's in een jaar. Zo dikt de teller snel aan."

400 races, het zal dus niet weggelegd zijn voor Verstappen. Het is een mijlpaal die nog niemand bereikt heeft.

Fernando Alonso staat wel op een zucht van het magische getal. In Zandvoort racet de Spanjaard voor de 395e keer.

Een andere legende, Lewis Hamilton, maakt volgend jaar als 40-jarige de switch van Mercedes naar Ferrari. Zondag zet hij z'n teller op 347.