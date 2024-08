Justine Ghekiere blinkt in de bollen voor zwaar slotweekend: "Er is zeker een plan om deze outfit te houden!"

De stralende glimlach van Justine Ghekiere verklapt hoe blij ze is met haar bollentrui. Gisteren deed de Belgische er alles aan om Puck Pieterse te onttronen als bergkoningin, in het loodzware slotweekend van de Tour moet ze haar kroon zien vast te houden. "Deze outfit geeft me extra motivatie om opnieuw alles te geven", deelt ze veelbelovend.

"Maar toen Niamh Fisher-Black aanviel, dacht ik: nee!", lacht Ghekiere. "Ik zat echt al op mijn limiet. Maar ik heb er alles aan gedaan om zo veel mogelijk punten te pakken. Dat is gelukt, dus ben ik heel blij."

Alles geven is zowat het motto van de Belgische deze Tour. Gisteren reed ze de hele dag in de aanval om Puck Pieterse te onttronen als bergkoningin.

"Het voelt fantastisch om in dit pak te mogen rijden vandaag. Het geeft me extra motivatie om opnieuw alles te geven en deze outfit te houden."

"Het is echt ongelooflijk", zijn Justine Ghekiere haar eerste woorden. Met fonkelende oogjes staat ze ons te woord, uitgedost in de bolletjestrui.

Ik mag niet veel over ons plan zeggen. Ik ga gewoon actief zijn in het begin.

Nu staat onze landgenote aan kop van het klassement. Verandert dat haar aanpak in het slotweekend?

"Gisterenochtend dacht ik dat het er niet in zou zitten om aan te vallen, maar had ik verrassend goede benen. Vandaag voel ik me eigenlijk wel oké, misschien door de adrenaline", tipt Ghekiere alvast.

"Ik weet niet hoe de benen gaan zijn, maar als ze zoals gisteren aanvoelen, heb ik er alle vertrouwen in."

En dus is het hengelen naar de gekozen strategie voor vandaag. Vanaf kilometer 1 knallen, of toch maar pokeren? Is er een plan?

"Er is zeker een plan", grinnikt Ghekiere. "Ik mag er niet veel over zeggen. Ik ga gewoon actief zijn in het begin."