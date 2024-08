Zit er muziek in? Ed Sheeran koopt aandelen bij Premier League-nieuwkomer Ipswich Town

Ed Sheeran heeft aandelen gekocht van zijn favoriete voetbalclub Ipswich Town, een nieuwkomer in de Premier League. Of coach Kieran McKenna nu vaker "perfect" en "bad habits" zal uitspreken (of zingen), valt nog af te wachten.

De Britse singer-songwriter heeft 1,4 procent van Ipswich Town gekocht. "Ik ben erg enthousiast dat ik een klein percentage van de voetbalclub uit mijn geboortestad heb gekocht", zei Ed Sheeran.

"Het is de droom van elke voetbalfan om eigenaar te zijn van de club die hij steunt. Ik ben zo dankbaar voor deze kans."

Zich moeien in het transferbeleid zal de Britse popster niet doen. Hij is wel al sinds 2021 shirtsponsor van Ipswich Town, dat voor het eerst in ruim 20 jaar nog eens in de Premier League speelt.