Sifan Hassan, het Nederlandse loopwonder met een bijzonder levensverhaal: "Vroeger was ze wat lui"

Het was een ferme krachttoer van de Nederlandse Sifan Hassan. Met een olympisch record voltooide ze een mooie trilogie van olympisch goud op de 5.000 meter, de 10.000 meter en de marathon.

Zo'n drieluik is absoluut geen evidentie, maar haar levensverhaal maakt het wellicht nog fascinerender. "Hassan heeft een moeilijke levensgeschiedenis achter de rug", vertelt NRC-journaliste en ex-wielrenster Marijn de Vries.

"Ze is gevlucht uit Ethiopië en is op 15-jarige leeftijd in het noorden van Nederland terechtgekomen. Daar kwam ze aan in een asielcentrum waar ze alleen voor school naar buiten mocht, verder werd ze opgesloten."

Hassan wilde kennelijk naar buiten, ze wilde maar al te graag hardlopen. Maar ze was vooral bang. "Ze wilde niet zoveel praten over haar periode in Ethiopië. Ze hecht zich niet en trekt haar plan."

"Ze kwam bij een atletiekclub in Leeuwarden terecht waar ze een paar spikes leende, maar van de ene op de andere dag was ze verdwenen en kwam ze in Eindhoven terecht", klinkt het bij De Vries. "Daar schrokken ze in Leeuwarden wel wat van, maar dat maakt haar misschien tot wie ze is, een overlever."