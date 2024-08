Wat een eindsprint! Sifan Hassan vervolledigt olympisch palmares met goud op marathon, Verbruggen wordt 19e

zo 11 augustus 2024 10:27

Sifan Hassan heeft op fenomenale wijze het goud veroverd op de olympische marathon, haar 3e medaille in Parijs. Met een straffe eindsprint kroonde de Nederlandse zich in een olympisch record tot kampioene. Ze voltooide daarmee een unieke trilogie, want nooit eerder liep een vrouw op de Olympische Spelen zowel de 5.000 meter, 10.000 meter als marathon. Onze landgenote Hanne Verbruggen werd 19e, Chloé Herbiet gaf op.

Van meet af aan ging het er hard aan toe bij de vrouwen. Vraag dat maar aan onze landgenote Chloé Herbiet. Na iets minder dan 7 km moest de Belgische de rol lossen. Wat later in de race zou ze er ook de brui aan geven.

Na een dikke 10 km kregen we een elitegroepje vooraan met onder meer aftredend olympisch kampioene Jepchirchir. Even leek loopwonder Sifan Hassan de boot te hebben gemist, maar na wat geduld kwam de Nederlandse toch vooraan piepen. Niet in de kopgroep: Hanne Verbruggen, zij koos haar eigen tempo.

In het vervolg van de race regende het aanvallen. Van thuisloopster Melody Julien tot het Australische duo Gregson-Stenson, ze zorgden er allemaal voor dat het tempo hoog gehouden werd met hun aanvalslust. Door het hoge tempo dunde de kopgroep mondjesmaat uit tot aan de Belgian Hill. Daar kregen veel loopsters het ontzettend moeilijk, zo moest ook Hassan lossen. Even leken een Keniaans en Ethiopisch duo, met Jepchirchir, zich los te scheuren van de rest, maar in de afdaling kwam de kopgroep weer samen. Nadien werd het tempo strak gehouden richting de finish door de sterke Afrikaanse looplanden. Enkel Hassan was de enige niet-Afrikaanse die kon volgen. Opvallend: ook de gouden medaille van Tokio kon het stevige tempo niet aanhouden. Zij moest lossen en zo gingen we naar een finale met de 5 sterkste vrouwen: Shankule, Lokedi, Obiri, Assefa en Hassan.

Verschroeiend eindschot

In de laatste kilometers ging het snoeihard. Shankule moest als eerste lossen en nadien werd ook Lokedi geslachtofferd. De top 3 lag vast, alleen de volgorde moest nog bepaald worden. Assefa zette als eerste aan in de laatste kilometer, waardoor ook Obiri eraan moest geloven. Hassan volgde eenvoudig en ging erop en erover dankzij een verschroeiende eindspurt. Ze gaf Assefa het nakijken en finishte in 2u22'55" met een olympisch record. Een dikke 6 minuten later kwam ook Hanne Verbruggen over de finishlijn. In 2u29'03" liep ze zich naar een knappe 19e plaats. Top 20 dus voor de Belgische. Voor de Nederlandse Hassan is het al haar 3e medaille in Parijs na brons op de 5.000 en 10.000 meter. Al blinkt deze medaille een pak meer dan die twee andere. In het totaal komt de olympische medailleteller voor Hassan op 6. In Tokio was ze nog goed voor 2 keer goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter.

Hassan: "Dit voelt als tien gouden medailles"

In een interview met NOS wist Hassan achteraf met haar vreugde geen blijf. "Het is speciaal. Het was onmogelijk, maar nu is het gelukt. Dit is historisch. Niet alleen voor mij, dit goud is ook voor Nederland." "Op de Spelen in Tokio pakte ik drie medailles, maar dit is anders. Dit voelt als tien gouden medailles", klonk het bij de dolgelukkige Hassan. Even leek het niet de goede kant op te gaan voor Hassan, maar het kwam goed voor de Nederlandse. "Ik dacht: waarom heb ik die 5 en 10 kilometer gelopen? Als ik dat niet had gedaan, zou ik nu fris geweest zijn. Ik had spijt, mijn benen verzuurden. Maar uiteindelijk heb ik het alsnog gered."

Belgen in de marathon opgave Chloé Herbiet 19e Hanne Verbruggen