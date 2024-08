Eerste reekshoofd Team Riffa plaatst zich voor kwartfinale in Mongolië

De 3x3-Belgen van Team Riffa hebben de kwartfinale bereikt van het Challengertoernooi in Sukhbaatar, in Mongolië. Daarin nemen de eerste reekshoofden het morgen op tegen Team Liman uit Servië.

Thibaut Vervoort, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen en Vic Van Oosterwyck begonnen de dag met een simpele 21-8-overwinning tegen thuisploeg Zavkhan met 10 punten van Foerts, 5 van Vervoort en 3 van Augustijnen en Van Oosterwyck.



In de tweede groepsmatch moesten de Japanners van Saitama eraan geloven met 19-16 met 7 punten van Augustijnen, 5 van Foerts, 4 van Vervoort en 3 van Van Oosterwyck.



Als groepswinnaar neemt Ream Riffa het morgen in de kwartfinale op tegen de Servische formatie Team Liman, de derde reekshoofden.



De Belgen misten op dramatische wijze de Olympische Spelen, waar ze 3 jaar geleden in Tokio nog knap vierde werden.



Ze wonnen de voorbije weken al 2 Challengertoernooien, in Pristina en Lanzarote. Dat leverde hen tickets op voor de WorldTour-manches in Wuxi in China (1-2 oktober) en Macao (19-20 oktober).