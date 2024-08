Sarah Chaari laat zich niet gek maken voor olympisch debuut taekwondo: "Ik ben niet bezig met mijn favorietenstatus"

do 8 augustus 2024 14:55

Taekwondoïn Sarah Chaari is een belangrijke medailletroef voor Team Belgium op de Olympische Spelen. In de categorie tot -67 kg vat ze vrijdag de competitie aan als eerste reekshoofd. Ondanks haar jonge leeftijd en nummer 1-positie lijkt ze uitstekend met de druk om te gaan: "Of je nu de beste of nummer 16 bent, het allerbelangrijkste is dat je alles geeft."

"Dit olympisch dorp is echt fantastisch. De sfeer is ook uitstekend, ik voel me goed."



Belgische hoop in het taekwondo Sarah Chaari leeft ontspannen toe naar haar eerste Olympische Spelen.



De ranke atlete uit Charleroi opent vrijdagmorgen in het Grand Palais van Parijs haar jacht op eremetaal.



En het is de zaal die voorlopig de grootste indruk op haar nalaat.



"Het paleis is echt indrukwekkend. Ik heb nog nooit in zo'n prachtige zaal gestreden", deelt Chaari haar impressie. "Ook het publiek zal voor kippenvel zorgen, zeker als ik mijn familie zie in de tribunes."

De Belgische medaillewinnaars inspireren mij. Taekwondoka Sarah Chaari

Chaari begint aan haar taak in de categorie tot -67 kg als Europees kampioene.



Voelt ze dat de andere speelsters haar als een serieuze kandidaat voor eindwinst bekijken?



"Het is natuurlijk niet makkelijk, want iedereen kent nu mijn kwaliteiten. Al focus ik me niet op dat verwachtingspatroon: of je nu het nummer 1 of het nummer 16 bent, het allerbelangrijkste is dat je alles geeft", klinkt het nuchter.



"De trainingen verlopen goed, ik kan niet klagen. Eén ding is zeker: ik zal er het maximum uithalen."

Landgenoten als inspiratie

Wat maakt deze Spelen nu anders dan een wereldkampioenschap?



"Hier zijn alle sporters van België samen. Dat vind ik echt een grote meerwaarde", legt Chaari uit. "De andere medaillewinnaars inspireren mij. Ik wil hetzelfde doel bereiken."



Chaari opent in haar achtste finale tegen Madelyn Rodriguez, een 24-jarige uit de Dominicaanse Republiek die als zestiende reekshoofd de rij sluit.



"Ik ken haar helemaal niet", geeft Chaari toe. "Ze heeft zich via de continentale kwalificaties geplaatst. Het is iemand die je niet vaak tegenkomt in het circuit. Een nieuw gezicht voor ons, ik zal geconcentreerd moeten blijven."



De Belgische atleten zullen alvast duimen voor de benjamin van de selectie.

programma Sarah Chaari (Paris 2024) vrijdag 9 augustus -67 kg 1/16e finales 9.09 uur liveblog -67 kg kwartfinales (evt) 14.30 uur liveblog -67 kg halve finales (evt) 16.11 uur liveblog -67 kg herkansingen (evt) 19.30 uur liveblog -67 kg match om brons (evt) 20.19 uur liveblog -67 kg finale (evt) 21.19 uur liveblog

Start Chaari meteen met een knalprestatie?