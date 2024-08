Ontmoet Beacon, de therapeutische hond van Team USA die harten doet smelten: "Hij blokt even de realiteit af"

di 6 augustus 2024 19:15

Vergeet LeBron James, Noah Lyles of Simone Biles: golden retriever Beacon is de nieuwe vedette van de Verenigde Staten. In Parijs is hij niet op zoek naar medailles, wel naar Amerikaanse atleten die hij even kan vertroetelen: "Hij leidt me even af net voor de druk van het grote moment."

De aaibaarheidsfactor van Team USA zit in de lift.



Niet door de atleten, wel door een pluiszachte viervoeter die luistert naar de naam Beacon.



Na de mentale moeilijkheden van Simone Biles in Tokio 2021 besloot de Amerikaanse turnbond in actie te treden. Beacon werd bij het team gehaald als therapiehond, om de atleten te ondersteunen.



Op sociale media is hij een hit, met 44.000 volgers op instagram.



En zeg nu zelf: wie wil deze knaap nu niet over de bol strelen?

