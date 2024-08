Vluchtelingenteam pakt eerste medaille op de Olympische Spelen in het boksen

Het verhaal van Cindy Ngamba is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Toen ze 11 jaar was, vluchtte ze weg uit Kameroen naar Groot-Brittannië. Daar kreeg de 25-jarige Ngamba in 2021 de status van vluchteling omdat ze in Kameroen gevangengenomen kon worden wegens haar geaardheid.



Ze kreeg de kans om - samen met 36 andere vluchtelingen - naar de Olympische Spelen te gaan. De bokser in de -75 kilogram-categorie mocht zelfs de vlag dragen tijdens de openingsceremonie.



En nu heeft ze dus een medaille beet. In haar kwartfinale versloeg ze thuisbokster Davina Michel, waardoor ze naar de halve finales doorstoot en dus zeker is van minstens brons.



Al kan haar verhaal dus nog wat mooier worden met een eventuele gouden medaille. Donderdag bokst ze haar halve finale, de finale staat zaterdag gepland.