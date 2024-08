Sprintlegende Michael Johnson lanceert nieuwe atletiekcompetitie: "Zoals tennis met 4 majors"

Michael Johnson wil de atletiek grondig hervormen met een nieuwe atletiekcompetitie. 4 keer per jaar zullen de beste atleten tegen elkaar strijden. In het Lotto Belgium House in Parijs kwam de voormalige spurtbom zijn plannen wat verduidelijken: "Atleten willen de fans entertainen, maar ze hebben daar nog geen platform voor."

De atletiekwereld staat voor een grondige verandering. Vanaf volgend jaar zal er namelijk een Grand Slam Track plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de beste atleten ter wereld 4 keer per jaar tegen elkaar zullen strijden.



De bezieler van het project is Michael Johnson. De olympische kampioen op de 200 en 400 meter van 1996 kwam in het Lotto Belgium House in Parijs wat meer uitleg geven bij zijn plannen.



"Het zal een professionele competitie worden, met enkel de beste atleten. De bedoeling is om - net als in het tennis en het golf - 4 majors te organiseren met enkel loopnummers op het programma."



"De atleten kunnen er zelf veel geld aan verdienen. De winnaar krijgt maar liefst 100.000 dollar, maar alle deelnemers zullen er goed verdienen. In vergelijking met de huidige bedragen zullen ze op de Grand Slam 10 keer zo veel krijgen."



Voor de atleten zal het dus de moeite lonen om aan de nieuwe competitie deel te nemen. "Ze willen beter betaald worden, dus willen ze ook deelnemen. Ook voor de fans zal het een mooi spektakel worden. Zij willen de beste atleten tegen elkaar zien strijden."



"De atleten zelf willen de fans entertainen, maar tot nu toe is er geen platform om dat entertainment te brengen door de huidige kalender, waar de Olympische Spelen als hoogste goed slechts om de 4 jaar georganiseerd worden."