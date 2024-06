Een ongeziene prijzenpot in de atletiek: World Athletics gaat op zoek naar "Ultieme Kampioenen"

De Internationale Atletiekfederatie World Athletics heeft vandaag aangekondigd dat er een nieuw topevenement in de atletiek komt: het "Ultimate Championship". De eerste editie zal plaatsvinden van 11 tot 13 september 2026 in Boedapest.

Bedoeling van het "Ultimate Championship" is om de beste atleet in elke discipline te kronen tot ultieme kampioen. Enkel de beste atleten in hun discipline zullen kunnen deelnemen.

Het zou gaan om de beste 8 of 16 atleten met onder meer de olympische kampioen, wereldkampioen en de winnaar van de Diamond League. Het deelnemersveld wordt verder aangevuld op basis van de wereldranglijst. In totaal zullen er ongeveer 400 atleten deelnemen aan het kampioenschap.

De voorzitter van World Athletics Seb Coe is heel enthousiast met het nieuwe format: "Met enkel en alleen de beste atleten en onmiddellijk halve finales en finales, willen we druk creëren waardoor atleten zullen moeten presteren om de titel van ultieme kampioen te claimen."

Het kampioenschap zal om de twee jaar plaatsvinden en moet het einde van het atletiekseizoen betekenen. De eerste editie van het "Ultimate Championship" zal tussen 11 en 13 september 2026 plaatsvinden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.