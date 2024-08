LIVESTREAM (10.30 u): Droomdag voor Tim Brys? Skiffeur roeit straks voor onverhoopte medaille

Onverhoopte medaillekansen voor Brys?

Eten, trainen, slapen, eten, trainen en vooral nog eens eten. Dat heeft Tim Brys de afgelopen jaren gedaan om een absolute topper te worden in de skiff. De Gentenaar kwam 10 kilogram bij en mag nu dromen van een medaille.





"Ik heb vol ongeloof zitten kijken", zegt ervaringsdeskundige Hannes Obreno in Sporza Daily. "Het is echt ongelooflijk wat Tim aan het doen is. Zoals hij zelf al zei: hij is echt het toernooi van zijn leven aan het roeien. Het is nu het moment voor hem om iets moois te doen."