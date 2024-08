Kijk naar Paris by Night met Kim Gevaert, Britt Herbots en José De Cauwer

Het atletiektoernooi is echt van start gegaan na een week Olympische Spelen in Parijs. Voor die gelegenheid verwelkomde Karl Vannieuwkerke aan zijn tafel in Paris by Night ex-loopster Kim Gevaert, die goud won op de Spelen in 2008. Ook volleybalster Britt Herbots schoof mee aan. Kijk naar de nieuwste aflevering via VRT Max.