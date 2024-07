Adam Peaty test enkele uren na zilveren race op de 100 meter schoolslag positief op covid

Domper op de feestvreugde voor Adam Peaty. Zondagavond zwom de Brit nog naar zilver op de 100 meter schoolslag, maar gisteren legde hij een positieve covidtest af. Het Britse Olympisch Comité hoopt dat Peaty later deze week nog kan terugkeren voor de aflossingscompetities.

Adam Peaty finishte zondag samen met de Amerikaan Nic Fink op de gedeelde tweede plaats op de 100 meter schoolslag. Het duo moest amper twee hondersten seconde toestaan op de Italiaan Nicolo Martinenghi.

In de uren voor de finale voelde Peaty zich al minder goed en die symptomen bleven ook aanhouden na de finale. Vanochtend stond de viervoudig olympisch kampioen op met een zere keel en een coronatest leverde een positief resultaat op.

De situatie van Peaty wordt nu nauwlettend in de gaten gehouden. Het Brits Olympisch Comité hoopt dat hij later deze week kan terugkeren in competitie voor de aflossingswedstrijden.

Peaty zette zijn carrière vorig jaar stop door psychologische problemen, maar maakte dit jaar een succesvolle comeback. Op het WK in Doha pakte hij brons op de 100 meter schoolslag.