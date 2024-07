Plottwist in de F1: George Russell gediskwalificeerd door te lichte auto, ploegmaat Lewis Hamilton wint de GP van België

Tweeënhalf uur na zijn zege in de GP van België is George Russell zijn overwinning alweer kwijt. Zijn Mercedes haalde het minimumgewicht niet, waardoor de zege naar ploegmaat Lewis Hamilton gaat. Oscar Piastri (McLaren) wordt tweede en Charles Leclerc (Ferrari) vervolledigt het nieuwe podium.

Zo'n tweeënhalf uur vertoefde George Russell in de zevende hemel. De Brit van Mercedes had zijn tweede overwinning in een maand tijd op half versleten banden binnengesleept, voor ploegmaat Lewis Hamilton.

Maar het geroezemoes rond de zege van Russell liet niet lang op zich wachten. Zijn bolide zou onderzocht worden omdat hij het minimumgewicht niet haalde.

Dat minimumgewicht bedraagt 798 kilogram, terwijl de winnende Mercedes op de weegschaal slechts 796,5 kilogram aangaf. Een diskwalificatie hing in de lucht.

En zo'n twee uur na die eerste geruchten werd de vrees bewaarheid. Mercedes gaf de fout al toe en zocht niet naar excuses. Al zal er intern wel stevig gevloekt worden.

Als het een troost mag zijn, blijft de overwinning wel binnen de renstal. Lewis Hamilton reed als 2e voorbij de geblokte vlag en mag nu zijn 5e trofee als winnaar van de GP van België op de schouw zetten.

Oscar Piastri (McLaren) springt door de diskwalificatie van 3 naar 2, pole sitter Charles Leclerc mag na een teleurstellende race het podium nog vervolledigen.