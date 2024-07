Lewis Hamilton finisht als 2e, maar wint de GP van België na diskwalificatie van ploegmaat Russell

De polepositie lijkt vervloekt. Het is al van de GP in Monaco geleden dat de eerste vertrekker ook de eerste finisher was. Sindsdien kon de polesitter zijn startpositie al 6 races niet verzilveren.

Pitstopstrategie is het woord van de dag. Toen Russell aan de leiding kwam na de tweede pitstop van de andere rijders, leek dat maar voor even te zijn. Maar Russell hield het bij die eerste stop en zou zijn leidersplaats niet meer afstaan.

Die zag in zijn achteruitkijkspiegel dat Lewis Hamilton al in de allereerste bocht afrekende met Sergio Perez. In ronde 3 was Leclerc zelf het slachtoffer van de kanonstart van de Brit.

De Nederlandse WK-leider was nochtans de snelste in de kwalificaties, maar na een motorwissel werd hij teruggezet naar plek 11. Zo ging de polepositie naar Charles Leclerc.

Zo leken we in het absolute slot nog af te stevenen op een beklijvend duel tussen beide Mercedes-ploegmakkers, maar een ultieme aanval van Hamilton bleef uiteindelijk uit.

Voor George Russell kwam de overwinning toch als een verrassing. "Dit resultaat had ik vanochtend nooit durven te voorspellen. We hebben na vrijdag veel aanpassingen doorgevoerd aan de auto en die voelde vandaag geweldig aan."

Vanwaar kwam die 1-stop-strategie? "De banden voelden goed aan en ik bleef herhalen dat we het met 1 pistop konden doen. We hebben het gokje gewaagd en die strategie heeft geloond."

Ploegmaat Lewis Hamilton reed in het zog van Russell naar de tweede plek en had ook lof voor het team. "Vrijdag was echt een ramp en de auto was echt niet goed. We hebben er wat aan gesleuteld en vandaag was de auto fantastisch."

En wat vond Hamilton van de race? "Op het einde probeerde ik nog te naderen op George, maar hij heeft het geweldig lang uitgehouden op zijn banden. Een een-tweetje was onverwacht, maar we hebben een sterk team en de laatste races ook een sterke auto."

Doen die sterke prestaties Hamilton dan nog geloven in de titel? "Nee", was het duidelijke antwoord, waarna al snel een lachje volgde.