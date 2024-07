Katterappe Sente Sentjens sprint naar Belgische titel bij de beloften

5 maanden voordat hij prof wordt bij Alpecin-Deceuninck heeft Sente Sentjens de Belgische driekleur bij de beloften veroverd. Het 18-jarige talent liet iedereen zijn kuiten zien in een massasprint. Senne Hulsmans en Tom Crabbe verdeelden zilver en brons.

Sente Sentjens staat al enkele jaren te boek als een talentvolle sprinter en renner voor de klassiekers.

De zoon van oud-renner Roy Sentjens won bij de junioren onder meer de E3 Saxo Bank Classic en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Maar een Belgische titel veroverde hij in zijn juniorenperiode niet. Als eerstejaarsbelofte was het vandaag wel meteen bingo in Brasschaat.

In de finale viel het peloton de laatste vluchters in de hals. Milan De Ceuster van het belofteam van Lotto-Dstny probeerde de groepssprint nog te ontlopen, maar sneuvelde op 400 meter van de streep.

De sprinttreintjes waren toen al volle bak aan het zoeven. De katterappe Sentjens haalde het voor Senne Hulsmans (Soudal-Quick Step U23) en Tom Crabbe (Bingoal WB Devo).

Sentjens, die begeleid wordt door Jelle Vanendert, zal zijn Belgische driekleur maar enkele maanden kunnen dragen, want volgend jaar wordt hij prof bij Alpecin-Deceuninck.