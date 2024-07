Rit 3 in Baloise Ladies Tour ingekort na massale val

De derde rit in de Baloise Ladies Tour, een korte rit in lijn van 94,7 km in en om Zwevegem, is geneutraliseerd na een massale valpartij in het begin van de etappe. Na een oponthoud van zo'n 50 minuten werd de wedstrijd weer op gang gevlagd. De organisatie besliste wel de etappe in te korten met 28 km.

Het gebeurde in de Zandbeekstraat in Zwevegem, na zo'n 10 km koers met een gegroepeerd peloton. Een twintigtal rensters tuimelden er de gracht in, een fiets van het UAE-team brak zelfs in tweeën.

De wedstrijd lag een klein uurtje stil om de medische hulpdiensten de kans en tijd om hun werk te doen.

Om 12.10 uur kon het peloton weer vertrekken. De enige plaatselijke ronde in Zwevegem werd geschrapt.

Later vandaag is er ook nog een individuele tijdrit van 11 km in Zwevegem in de Baloise Ladies Tour. Tenzij het fel onweert.