Flames on the move: OHL ziet Kees naar Leicester trekken, PSV plukt Evrard weg bij Chelsea

Na 12 jaar trekt Sari Kees de deur achter zich dicht bij Oud-Heverlee Leuven. Ze trekt naar Leicester City, waar ze Janice Cayman tegen het lijf zal lopen. Kees ondertekende er een contract voor 3 seizoenen.



Ze kijkt al hard uit naar haar nieuw avontuur. "Dit is een heel grote kans voor mij. Ik ben hier al 2 keer geweest met Leuven en de sfeer was hier heel goed. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."



De 23-jarige verdedigster genoot bij OHL zo goed als haar volledige opleiding en maakte in 2016 haar debuut bij de A-ploeg. OHL ziet met Sari Kees zo een tweede sterhouder vertrekken. Eerder verliet Marie Detruyer Leuven al voor Inter Milaan.