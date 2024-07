LIVESTREAM (10 uur) - D-Day voor Matthias Casse: judoka gaat vandaag op zoek naar olympisch goud

D-Day voor Casse

Voor Matthias Casse is het de dag van de waarheid op de Spelen in Parijs. In de klasse tot 81 kg gaat hij op zoek naar olympisch goud, de enige titel die nog ontbreekt op zijn indrukwekkende erelijst.



Onze 27-jarige landgenoot werd al wereld- en Europees kampioen, staat eerste op de wereldranglijst, maar een olympische titel heeft hij (nog) niet in zijn bezit. Drie jaar geleden moest Casse, geplaagd door een schouderblessure, genoegen nemen met brons in Tokio.



De judoka begint aan zijn toernooi in de Champs-de-Mars kort na 10 uur in de tweede ronde met een kamp tegen Sibghatullah Arab (IJF 109), een Afghaanse vluchteling. De Kazach Abylaikhan Zhubanazar (IJF 10) en de Hongaar Attila Ungvari (IJF 20) zijn zijn mogelijke tegenstanders in de 1/8e finales.