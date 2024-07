VIDEO - Tom Boonen op zijn ongemak wanneer zijn vriendin drinkbus krijgt: "Vroeger schreven we daar ons telefoonnummer op"

Dinsdag was Tom Boonen te gast in Vive Le Vélo. 's Avonds zat de ex-renner aan tafel bij Karl Vannieuwkerke, overdag ging hij naar de koers kijken met zijn vriendin Wiebeke De Wachter. Boonen was verrast en enigszins op zijn ongemak toen Wiebeke een drinkbus voor de voeten kreeg: "Vroeger schreven wij daar ons telefoonnummer op."