LIVESTREAM: Nafi Thiam neemt dankzij PR de leiding na het kogelstoten, Noor Vidts blijft vierde in de zevenkamp

De waardeverhoudingen zijn meteen duidelijk. Hoewel Thiam een degelijke start kende, lieten ook haar voornaamste gouden concurrenten weinig steken vallen. Integendeel, onze landgenote kon in het hoogspringen niet beter doen dan eeuwige concurrente Johnson-Thompson en moet de Britse - die straks hoopt te scoren op de 200 meter - zo voorlopig nog voor zich dulden. Ook Anna Hall volgt in haar zog na "haar" 100 meter horden en een behoorlijk goede prestatie in het hoogspringen.



Nog iemand die sterk begon, is natuurlijk Noor Vidts. Ze schuurde tegen een persoonlijk record aan bij het hoogspringen en eindigde knap als derde in de 100 meter horden. Een gedroomd begin dat haar de voorlopige vierde plaats geeft. De enige die wat achtergebleven is: de Nederlandse Anouk Vetter staat pas 15e, maar de werpnummers moeten natuurlijk nog komen.



Bekijk het puntentotaal hieronder.