Een vleugje WNBA om de Cats nóg beter te maken? Julie Vanloo is back in town: "Heb alle wedstrijden gezien"

De Belgian Cats waren al goed op dreef en nu komt Julie Vanloo ook nog eens overgevlogen uit de States. Wat gaat dat geven op de Spelen en hoe loopt het voor Vanloo in de VS? "Ze zeiden al "little bitch" na een score", grijnst ze.

"Het spel is er ook erg fysiek en het gaat er vaak hard aan toe", weet ze nu. "Je merkt ook wel dat je tegen sterke karakters speelt. Zo wordt er ook veel aan trash talk gedaan. Op dat vlak is het wel een aparte competitie."

"De aanpassingsperiode verliep erg vlot", antwoordt ze. "Ik had ook al vaak tegen de Verenigde Staten gespeeld en volgde de competitie al erg lang. Ik wist dus wel waaraan ik me kon verwachten. Het was vooral wennen aan het tempo in de wedstrijden en aan de trainingsarbeid."

Geen overbodige luxe, want begin deze week stond ze in Washington nog op het parket. Hoe kijkt Vanloo terug op haar eerste maanden in de VS?

Julie Vanloo is terug in het land. Maar voor ze aansluit bij de Cats, komt ze enkele dagen op adem.

Zo ging Vanloo al in de clinch met superster Caitlin Clark. "Er zijn al veel ergere dingen gebeurd, maar omdat het Caitlin Clark is, wordt dat uiteraard vanuit 26 hoeken gefilmd. Het werd allemaal wat opgeblazen."

Er worden dus ergere dingen gezegd. "Tegen Vegas scoorde een speelster tegen mij, waarna ze zei: "Get off me, you little bitch." De jongere Julie zat dan misschien op haar paard, maar ik blijf er rustig onder. Dat was ook zo na die duw van Caitlin Clark."

De Washington Mystics worden even on hold gezet, want het is tijd voor de Belgian Cats. Heeft Julie Vanloo veel meegekregen van de oefenwedstrijden?

"Ja, ik heb alle wedstrijden gezien. Gelukkig kwam het qua timing altijd goed uit met de trainingen in de VS."