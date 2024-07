VIDEO - Is het een cake of is het de échte EK-bal? Dat is fussball test virale hype ter ere van verjaardag Yamal

Het wordt een feestelijke finale morgen. Guéhi en Williams waren gisteren jarig, Yamal was vandaag de gevierde. Zo kreeg de Spanjaard een taart in de vorm van de finalebal. Het deed het panel van Dat is fussbal terugdenken aan de virale hype: is it cake? - een programma waar levensechte taarten worden gemaakt. In de studio nam het viertal zelf de proef op de som met de EK-bal. Of is het een taart? Ontdek het hier.