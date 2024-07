Team USA neemt Kawhi Leonard niet mee naar Spelen om NBA-seizoen niet in gevaar te brengen

NBA-ster Kawhi Leonard maakt geen deel uit van Team USA op de Olympische Spelen in Parijs. Wegens problemen met zijn knie worden geen risico's genomen met het oog op het NBA-seizoen.

Kawhi Leonard miste 12 van de laatste 14 wedstrijden van de LA Clippers door een ontsteking aan zijn rechterknie.

Toch leek hij op tijd klaar te zijn voor de Olympische Spelen. "Ik ben er klaar voor", zei Leonard, die drie weken geleden de trainingen hervatte met het oog op Parijs. In overleg met de LA Clippers wordt zijn olympisch ticket toch weer afgenomen.

"Hij voelde zich klaar om mee te gaan, maar hij respecteert de beslissing dat het in zijn beste belang is om zich de rest van de zomer voor te bereiden om het komende NBA-seizoen", klinkt het in een statement van Team USA.

Derrick White van de Boston Celtics neemt het plekje van Leonard in in het twaalfkoppige team.

Team USA neemt het vannacht op tegen Canada in een uitzwaaiwedstrijd in Las Vegas. Morgen reist de Amerikaanse basketbalploeg door naar Abu Dhabi voor de eerste van twee internationale oefenstages voor de Spelen.

De Amerikanen wonnen de voorbije vier olympische basketbaltoernooien. In totaal veroverde Team USA al 16 keer olympisch goud.