"We hebben de Oranjekoorts uit onze tenen moeten trekken": Dat is fussball blikt terug op toernooi Nederland

Gaan tranendal, wel Nederlandse nuchterheid in Dat is fussball. Youri Mulder, Peter Buurman en Junior Vertonghen toonden zich grootse verliezers na de EK-exit tegen Engeland, maar stelden zich ook luidop vragen over het atypische toernooi van Ronald Koeman en de achterban. "We hebben de Oranjekoorts uit onze tenen moeten trekken", blikte het trio terug. Bekijk de aflevering hieronder.