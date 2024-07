Kylian Mbappé is eerlijk na Franse uitschakeling: "Wilden EK winnen, dus toernooi is mislukt"

Met nooit echt sprankelend voetbal en slechts één veldgoal loste Frankrijk de verwachtingen dit toernooi allesbehalve in. Op de ongewenste kop staat kapitein Kylian Mbappé, die ook toegeeft: "Ik was niet goeg genoeg."

"Ik was niet goed genoeg en we gaan naar huis. Simpel."

De Franse interviewer wilde weten waar het aan lag bij de kapitein, was het technisch, psychologisch? "Het was een beetje van alles, je moet in voetbal niet alles ingewikkeld maken", reageerde Franse superster.

Die "niet goed genoeg" is ook vast te stellen in de cijfers. Kylian Mbappé ondernam 23 schoten op dit EK, maar kreeg (tenzij vanaf de stip) geen enkele tegen de touwen.

Even stoom afblazen om dan de knop om te draaien in Madrid.

"Maar, dat is voetbal. Nu moeten we vooruit kijken", besloot een nuchtere Mbappé.

"Het toernooi is mislukt", ging hij voort. "We hadden de ambitie om Europees kampioen te worden. We zijn het niet, dus dan is het mislukt."

Ook Franse bondscoach Didier Deschamps weet dat het niet goed genoeg was: "We hadden misschien een beetje minder 'jus', minder frisheid, waardoor we niet sterk genoeg waren in de opbouw."

"We wisten heel goed dat we snel vooruit moesten voetballen, maar we zijn daar niet in geslaagd. Spanje is een heel goede ploeg, dat wisten we. Ze waren dominanter dan wij, ook al hebben we het tot het einde geprobeerd."