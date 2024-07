Amper 17-jarig toptalent steelt de show in oefenpot tegen LeBron James en co: "Hij was ongelooflijk"

di 9 juli 2024 14:56

De Amerikanen trekken binnenkort naar de Olympische Spelen met een team dat bulkt van het NBA-talent, maar na de eerste oefenwedstrijd was het gespreksonderwerp niet LeBron James of Stephen Curry. De amper 17-jarige Cooper Flagg ontpopte zich als sparringpartner voor de NBA-sterren als een van de uitblinkers. "Een bijzondere jongen", luidde het over het nieuwste Amerikaanse raspaardje.

Met enkele dribbels en vooral veel branie schudde hij Jrue Holiday af, een van de beste "on ball"-verdedigers in de NBA. Plots had hij Anthony Davis tegenover zich, al 3 keer verkozen bij de beste 5 verdedigers in de NBA. Over de wapperende armen van de 2,10m grote Davis legde hij koelbloedig aan voor een driepunter. Binnen. En zo ging het nog een tijdje voort voor een van de beste spelers op het parket in een oefenwedstrijdje van Team USA, dat zich voorbereidt om in Parijs voor de 5e Olympische Spelen op rij het goud te veroveren.

Alleen: die uitblinker zal er later deze maand niet bij zijn in Parijs. Hij speelde dan ook niet voor het olympische team van de Amerikanen, maar voor het zogenoemde "Select Team". Die ploeg moet in de aanloop naar de Spelen een kwaliteitsvolle sparringpartner zijn voor LeBron James en co. Het Select Team is vooral samengesteld uit een aantal jonge NBA-wolven met een mooie toekomst voor zich, aangevuld met één toptalent dat recht uit de schoolbanken van het middelbaar geplukt werd. Zijn naam is er eentje om te onthouden: Cooper Flagg. Amper 17 is hij en nu al wordt hij genoemd als 1e pick in de NBA Draft van 2025. In de krachtmeting met de huidige NBA-sterren van Team USA liet hij alvast zien dat hij uit het juiste hout gesneden is. Team USA won wel, al was het héél nipt: 74-73. En Flagg? Die was hét gespreksonderwerp na afloop.

De 17-jarige forward speelde onversaagd tegen de ervaren NBA-kleppers en oogstte daarmee lof op alle banken. "Hij is een bijzondere jongen", blies Jamal Mosley vol bewondering. Mosley is de coach van Orlando Magic in de NBA en mocht de voorbije dagen het Select Team coachen. De kwaliteiten van Flagg? "Zijn talent, zijn basketbal IQ, zijn hardheid, niet bang zijn op belangrijke momenten, zijn defense, zijn gevoel om de juiste keuzes te maken, hoe hij het spelletje leest, ... Hij heeft het allemaal", aldus Mosley. Ook Indiana-coach Jim Boylen, assistent bij het Select Team, had pretlichtjes in zijn ogen. "Cooper Flagg was ongelooflijk. Hij is echt nergens bang voor", klonk het.

De 2,03m grote Flagg heeft nu dus al zijn visitekaartje afgegeven. NBA-fans zullen wel nog even geduld moeten oefenen. Ten vroegste in 2025 kan hij zijn opwachting maken in de NBA. Dat hij volgende zomer als eerste gekozen zal worden in de Draft staat voor kenners nu al buiten kijf. Tot dan gaat Flagg aan de slag bij de prestigieuze universiteit van Duke, waar ze zich nu al in de handen wrijven. Gingen hem daar onder meer voor: Zion Williamson, Kyrie Irving, Jayson Tatum, om er maar enkele te noemen. Daarna wacht de NBA en misschien ook wel het "échte" Team USA. Flagg zelf heeft het WK van 2027 en de Spelen van 2028 in Los Angeles alvast aangekruist in zijn agenda. "Ik probeer zo goed mogelijk te worden. Het WK in 2027 en de Spelen in LA zijn mijn doel", klink het ambitieus. Niemand die er na gisteren nog aan twijfelt dat hij daar niet zal misstaan.