VIDEO - Renners schrikken zich een hoedje: beren aan de bus!

In hartje Roemenië rijden profrenners deze week de Sibiu Cycling Tour. Dat het Oost-Europese land ook bekend staat om een grote berenpopulatie weten ze nu ook bij wielerploeg Tour de Tietema - Unibet. Aan de camper dook een berin op met haar welpen, op zoek naar wat lekkers.

Morgen staat in de Sibiu Cycling Tour de slotrit op het menu. De Duitser Florian Lipowitz (Red Bull - Bora) rijdt er aan de leiding, Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) is 4e en eerste Belg in Roemenië.