Van tactiek tot strafschoppen... Fransen ergeren zich blauw aan gelekte trainingen: "Zeer onverstandig"

ma 8 juli 2024 22:01

Kan de Franse bondscoach Didier Deschamps wel nog verrassen? Niet omdat hij niet creatief genoeg is, wel omdat alle experimenten meteen in de Franse pers staan. Ook in Dat is Fussball begrijpen ze niet dat strafschopoefeningen online worden gezet. "Dat is zeer onverstandig."

Als het op strafschoppen uitdraait in Spanje-Frankrijk, dan weet Unai Simon alvast naar welke hoek hij moet duiken. Een oefensessie op penalty's werd door de Franse pers gewoon online gegooid. Antoine Griezmann kon een sarcastische afkeuring niet achterwege laten. "Nou, geweldig. Bedankt voor de info", schreef hij op X.

Het is niet voor het eerst dat de Fransen zich storen aan de gelekte trainingen. Ook Adrien Rabiot uitte op de persconferentie zijn ongenoegen. "Het is moeilijk voor de bondscoach om een strategie in te oefenen, want de informatie lekt al uit als de training amper voorbij is", zei hij. "Het is niet leuk om echt hard te werken aan een systeem en dat de media er aan het einde van de training al lucht van hebben gekregen. Het is jammer dat het uitlekt, want dat verklapt aan de tegenstanders waaraan we werken." De Fransen proberen daarom nu zoveel mogelijk geheim te houden. "We proberen onze aanpak tot de aftrap achter de hand te houden. We hebben zelfs aan verschillende formaties gewerkt."

Van der Elst: "Onbegrijpelijk"

Het waren weliswaar maar de bankzitters die op strafschoppen oefenden, toch vindt ook Franky Van der Elst het niet kunnen dat die beelden online worden gezet. "Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend een Franse zender dat doet", zegt hij in Dat is fussball. "Het is toch niet de bedoeling dat iedereen kan zien waar de penalty's worden getrapt? Dat is zeer onverstandig." Daam Foulon denkt misschien nog aan omgekeerde psychologie. "Misschien doen ze het met opzet en trappen ze tegen Spanje dan naar een andere hoek." Veel zal het niet uitmaken, als er geen strafschoppen nodig zijn in de halve finale van Frankrijk tegen Spanje.