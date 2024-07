Weerbarstige Red Dragons maken dubbele achterstand goed tegen Oekraïne op weg naar finale Challenger Cup

De Red Dragons en een vijfsetter wordt stilaan een standvastig huwelijk. Ook in hun halve finale van de Challenger Cup in China was het zover. Oekraïne dreef de Belgen tot het uiterste na een 2-0-achterstand. Dankzij knokwerk voor elk punt stoten de Dragons alsnog door naar de finale: 25-21, 25-20, 15-25, 21-25 en 11-15.