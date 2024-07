Bingo voor Mercedes: George Russell en Lewis Hamilton bezetten eerste lijn in Silverstone

De talrijk opgekomen Britse autosportfans kregen meer dan waar voor hun geld in de kwalificaties van Silverstone. Op een opdrogend circuit liep Max Verstappen een klein beetje schade op aan zijn Red Bull bij een uitstap door de grindbak.

Of die schade hem parten speelde in Q3 kunnen we niet weten, maar in de strijd voor de poleposition zat hij niet. Lando Norris stak zijn hand uit naar de beste tijd, maar hij werd nog overvleugeld door de 2 Mercedessen.

Eerst ging Lewis Hamilton sneller dan Norris, maar George Russell had nog net iets meer in de tank en snoepte de poleposition af van zijn ploegmaat. Tot groot jolijt van de Britse fans starten morgen 3 Britten vanaf de eerste 3 plaatsen.

"Wat een gevoel", reageerde Russell met een grote glimlach. "Bij de start van het jaar hadden we nooit durven te dromen van de poleposition hier. De auto voelt zo goed, het was een plezier om ermee te rijden. We zitten op de juiste golf."