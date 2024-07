Ook Belgian Cat Ine Joris trekt naar Spaanse basketbalcompetitie

Basketbalinternational Ine Joris gaat volgend seizoen ook in Spanje basketballen. De 22-jarige Antwerpse vleugelspeelster ruilt het Belgische topteam Castors Braine voor de Spaanse club Ardoi Navarra. En ze is niet de enige Cat die naar het zuiden trekt.

De Spaanse club, die dit seizoen promoveerde naar de hoogste klasse, maakte de transfer vandaag bekend.

Joris speelde van 2015 tot 2022 bij Boom, waarna ze voor een jaar naar Kortrijk trok. Vorig seizoen kwam ze uit voor Castors Braine, waarmee ze vicekampioen van België werd.

De Belgische international liet gemiddeld 11,8 punten, 4,9 rebounds en 3,5 assists optekenen in de FIBA Europe Cup.

De forward zat al in de selectie voor het WK van 2022 in Australië en zit ook in de groep die zich voorbereidt op de Spelen van Parijs.

Ine Joris is lang niet de enige Cat die naar Spanje trekt. Antonia Delaere (Salamanca), Bethy Mununga (Araski), Nastja Claessens en Becky Massey (IDK Euskotren), Elise Ramette en Serena Lynn-Geldof (Joventut Badalona) gingen haar al voor.