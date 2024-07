Wie zijn de beste 3 Rode Duivels? Panel van Dat is fussball komt één naam overeen

"Kevin De Bruyne moet te veel doen als kapitein van de Duivels"

"Binneeeeuh!" Flitsen de flashbacks naar doelpunten of doldwaze voetbalmomenten ook al door je gedachten bij het horen van deze uitroep? Hou je dan vast, want Frank Raes - de uitvinder van deze legendarische slagzin - zat vandaag samen met zijn naamgenoot Frank Boeckx in de studio van Dat is Fussball. Jawel, de Frank'en waren er de koning te rijk, maar geen zorgen: dat zal morgen in Düsseldorf toch anders zijn volgens het panel. "Want we hebben de beste Belgische voetballer aller tijden"', klonk