Wesley Sonck verklaart succes van Italië-killer Zwitserland: "Ze veranderen niet van aanpak"

Met Italië ligt meteen de titelverdediger eruit op dag 1 van de knock-outfase van het EK. Zwitserland was met 2-0 te sterk. Historisch gezien is dat een verrassing. "Maar de kwaliteit is niet wat het is geweest", klonk het gisteren in Dat is fussball. Over Zwitserland is het panel dan weer lyrisch: "Het is een uitgebalanceerd elftal."