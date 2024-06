Naomi Van den Broeck loopt ook olympische limiet 400 meter horden: "Luxeprobleem"

Op het Belgisch kampioenschap atletiek in Brussel heeft Naomi Van den Broeck (28) een bloedstollende 400 meter horden gewonnen. Ze dook daarbij onder de olympische limiet. Eerder plaatste Van den Broeck zich al voor de 400 meter in Parijs.

Paulien Couckuyt finishte als derde in 54"94, een chrono die meer dan waarschijnlijk genoeg is om via de olympische ranking naar de Olympische Spelen te gaan.

Bij het overschrijden van de laatste horde lag Naomi Van den Broeck pas in derde stelling, maar haar eindschot leverde nog de nationale titel en een olympisch ticket op. Met 54"80 is ze nu de derde Belgische aller tijden.

Niemand heeft zo'n druk (potentieel) programma in Parijs als Naomi Van Den Broeck, want behalve haar twee individuele kwalificaties maakt ze ook deel uit van de Mixed Relay en de 4x400 meter met de Belgian Cheetahs.

Starten in vier disciplines lijkt een onmogelijke opgave en dus neigt ze er momenteel naar de vlakke 400 meter te laten vallen.

"Ik ga het nog bespreken met mijn coach, maar de 400 meter horden is veel opener", legt Van den Broeck uit. "Je hebt er daar twee die erboven uit steken, maar daarachter zijn er altijd wel verrassingen.

"Op de vlakke 400 meter is het veel moeilijker om in de halve finales te geraken. Het is een luxeprobleem, maar ik denk dat ik in Parijs voor de horden ga."