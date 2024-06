4 ex-winnaars, 9 nationale kampioenen, 3498 kilometers: de Tour de France 2024 in cijfers

za 29 juni 2024 14:38

Wie er over 3 weken op 1, 2 en 3 zal eindigen en welke wattages ze daarbij getrapt zullen hebben, weten we nu nog niet. De cijfers die we wel al kennen, lees je hieronder.

1

Het is in de 111 edities van de Ronde van Frankrijk pas de eerste keer dat de Tour van start gaat in Italië, meer bepaald in Firenze.

2

Twee keer moeten de renners tegen de klok rijden: in rit 7 naar Gevrey-Chambertin en in de slotrit naar Nice. Samen goed voor 59 tijdritkilometers.

4

Er staan 4 renners aan de start die de Tour al eens eerder wisten te winnen: titelverdediger Jonas Vingegaard, uitdager Tadej Pogacar en Ineos-renners Geraint Thomas en Egan Bernal.

4

Slechts 4 keer krijgen we een aankomst op een bergtop in deze Tour. Aan te kruisen in de agenda zijn de ritten naar Pla d'Adet (rit 14), Plateau de Beille (rit 15), Isola 2000 (rit 19) en de Col de la Couillole (rit 20).

9

Het aantal nationale kampioenen die aan de start staan van deze Tour. Naast Belgisch kampioen Arnaud De Lie zijn dat ook nog Dylan Groenewegen (Ned), Paul Lapeira (Fra), Alberto Bettiol (Ita), Alex Aranburu (Spa), Kevin Geniets (Lux), Rui Costa (Por), Sean Quinn (VS) en Ryan Gibbons (ZAf).

15

Mark Cavendish begint aan zijn 15e Ronde van Frankrijk. Hiermee komt hij op de 7e plaats van de rangschikking aller tijden. Sylvain Chavanel is met 18 deelnames recordhouder.

17

Het aantal renners dat ook aan de start stond van de Ronde van Italië. 9 daarvan hebben de Giro ook uitgereden: Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Roman Bardet, Jan Hirt, Jasper Stuyven, Davide Ballerini, Jan Tratnik, Simon Geschke en Fernando Gaviria.

35

Het aantal opeenvolgende deelnames van de Belgische Lotto-ploeg. Sinds 1990 was Lotto er, met verschillende cosponsors, telkens bij.



3 keer won het de groene trui (telkens met Robbie McEwen) en drie keer haalde het het eindpodium (2 keer met Cadel Evans en 1 keer met Jurgen Van den Broeck, die weliswaar profiteerde van de schrapping van Contador en Mensjov)



In 34 jaar was Lotto goed voor 39 etappezeges.

40

Het aantal bergpunten die er te verdienen vallen op de top van de Cime de la Bonette, het dak van de Tour dat in de 19e etappe wordt bereikt. Dat is het dubbele van het aantal punten dat de renner krijgt die als eerste bovenkomt op een klim buiten categorie.

De Cime de la Bonette.

3.498

De totale afstand van de Tour de France 2024.

11.000

Het bedrag in euro dat organisatie ASO uitkeert voor een ritzege.

53.230

Het aantal hoogtemeters in de gehele Tour van 2024. Dat zijn er een duizendtal minder dan vorig jaar.

500.000