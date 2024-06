Steven Defour roept supporters op om Duivels massaal te steunen, want "uitgefloten worden door eigen publiek is heel pijnlijk"

Het fluitconcert van de Duivelse fans blijft de gemoederen beroeren in het hele land. Ook in Dat is fussball kon men niet om het belangrijkste onderwerp na de laatste groepswedstrijd heen. Steven Defour heeft na zijn bewogen carrière ervaring met fluitconcerten en roept de fans dan ook op om achter de ploeg te staan: "Je hebt je supporters harder nodig in mindere tijden."

Een fluitconcert dat nog lang na blijft galmen.



Steven Defour was aanwezig bij de wedstrijd tussen België en Oekraïne en werd verrast door wat zich na de wedstrijd afspeelde. Tess Elst haalde er in Dat is fussball een oude quote van Defour bij. Die zei in zijn Anderlecht-periode: "Uitgefloten worden door je eigen supporters is het ergste wat je kan meemaken als voetballer. Het is alsof je naar je werk gaat, en je weet dat ze je daar niet graag hebben."

Defour blijft achter die uitspraak staan: "Als tegenstanders het doen, maakt het je sterker. Je denkt "ik ga het even laten zien" en gaat eens voor de supporters staan. Maar je eigen publiek dat je uitfluit, dat is heel pijnlijk."

Al is dat niet zijn grootste ergernis na gisteren: "Mijn probleem vandaag gaat over het feit dat we gekwalificeerd zijn. Ik ben de eerste om te zeggen dat het niet goed was. We moesten 100% beter doen. Maar komaan. Er was 20.000 man en er is een fantastische band met de fans. Laat ons er alsjeblieft allemaal samen voor gaan."