Van Pep Guardiola tot "verplicht twerken": Dat is fussball geeft 5 redenen waarom België Europees kampioen wordt

België wordt Europees kampioen, dat is de conclusie die Dat is fussball trekt. Colin Coosemans, Mandela Keita en Arno The Kid komen maar liefst met vijf redenen op de proppen waarom de trofee naar België komt. Jan Vertonghen en Pep Guardiola zijn belangrijke factoren, al zal Johan Bakayoko eerst moeten twerken om België de triomf te bezorgen.

Wat draagt hij dan exact bij? "Jan is een heel warme man, met een goed gevoel voor humor. Altijd en overal zet hij het belang van de groep voorop, dat is bij Anderlecht ook zo."

Colin Coosemans kent hem goed van in de kleedkamer bij Anderlecht: "Hij is weer fit en heeft een fantastische prestatie neergezet zondag. Hij is de rots in de branding."

De eerste reden is heel eenvoudig. Jan Vertonghen is als ouderdomsdeken een drijvende kracht van deze Belgische ploeg.

Mandela Keita maakte afgelopen jaar nog deel uit van het team en kan dus getuigen: "Iedereen klikt in de groep, je hebt niemand die alleen is."

Het is al vaak aangehaald, maar de sfeer bij de Rode Duivels is opperbest.

"De Bruyne staat heel positief in het leven. Dat was ook zo toen ik hem voor het eerst zag, ik bewonder hem echt als speler en nu ook als mens", strooit Keita nog met lof voor de kapitein.

De vierde reden is er eentje uit de koker van Arno The Kid. Hij ziet geen land dat doelpunten beter viert dan België: "Je hebt de masterclass van De Bruyne en Lukaku. Dan nog de griddy van Doku. Het charisma en de nonchalance van die vieringen vind ik deel van voetbal."

De laatste reden is het andere statuut dat de Belgen op dit toernooi hebben. De "Gouden Generatie" zat in het kransje topfavorieten, deze Duivels niet.

Maar dat hoeft geen probleem te zijn, volgens ons panel. "We zijn op z'n minst schaduwfavoriet. Maar als we deze ronde doorkomen, gaan we in situaties komen waarin we tegen betere tegenstanders uitkomen", denkt Coosemans.





"Daardoor is het iets minder van moeten, wie weet loont dat meer dan te spelen als topfavoriet."

"Heeft dat veel invloed op een speler?", vraagt Arno zich af.

Keita geloof er alvast in: "Bij Antwerp kenden we een gelijkaardig scenario. We wonnen de bekerfinale, maar in de Play-offs verwachtte niemand nog dat we de titel zouden pakken. Zeker na het gelijkspel op Union. We wonnen die dan toch nog, waarna het gevoel nog veel beter is."

Je kan het dus al opschrijven, België zal Europees kampioen worden.