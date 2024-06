Recordjager Mark Cavendish is klaar om Eddy Merckx te onttronen: "Ik wil 40 Tourritten winnen"

Met één doel staat Mark Cavendish zaterdag aan de start in Firenze. In de Tour een 35e ritzege winnen. Dan wordt hij alleen recordhouder en laat hij Eddy Merckx achter zich. "Het is een mooi verhaal", zegt Cavendish.

Vorig jaar was Mark Cavendish al op recordjacht. Maar een dag nadat hij naast een 35e ritzege gegrepen had, sloeg het noodlot toe. De Brit viel en brak zijn sleutelbeen.



Weg record, weg droom.



Voor Cavendish leek het een einde in mineur te zijn van zijn glorierijke carrière. Maar "The Manx Missile" wilde nog niet met pensioen gaan. Met nog 1 groot doel voor ogen laadde hij zich op voor een 19e seizoen als profwielrenner.



"Je kan je carrière niet stoppen met een sleutelbeenbreuk", vertelt Cavendish net voor de Tour. "Het verhaal rond die 35e ritzege is mooi. Voor de sponsors, voor de fans en voor de media."



"Maar ook voor mezelf als wielrenner en atleet is het leuk. Het is een doel. Het geeft me de motivatie om elke dag opnieuw op mijn fiets te springen."