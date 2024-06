OS-kampioene Mu kan titel op 800m niet verdedigen na val op trials, fenomeen Quincy Wilson haalt het niet op 400m

di 25 juni 2024 09:50

Mu komt als laatste over de streep in de finale van de 800m bij de Amerikaanse trials in Eugene.

Het Amerikaanse selectiesysteem voor de Olympische Spelen is keihard. Dat ondervond ook 800m-loopster Athing Mu. De olympische kampioene van 2021 en wereldkampioene van 2022 kwam ten val in de finale van de trials in Eugene en zag haar olympische droom vernietigd. Enkel de top 3 mag naar de Spelen. Het sprookje van de 16-jarige Quincy Wilson op de 400m kende geen happy end.

Mu zal haar titel in Parijs dus niet verlengen. De 22-jarige kwam na 200 meter ten val in de finale van de trials, uitgerekend op de piste in Eugene waar ze in 2022 wereldkampioene werd.



Ze krabbelde nog recht, maar de achterstand was natuurlijk te groot. Ze finishte als laatste in tranen. Sowieso was de kwalificatie lastig geweest, want haar voorbereiding werd verstoord door een hamstringblessure.



Mu veroverde 3 jaar geleden op de Spelen van Tokio 2 keer goud. Ze was de beste op de 800 meter en won met het Amerikaanse estafetteteam de 4x400 meter.

Tienerfenomeen Quincy Wilson eindigt 6e in 400m-finale