16-jarige verbaast op Amerikaanse trials met chrono onder 45 seconden en juniorenwereldrecord op 400 meter

Heeft de VS een nieuw wonderkind op de 400 meter? De 16-jarige Quincy Wilson liet op de Amerikaanse trials voor de Spelen in Parijs alvast alle monden openvallen met een historische prestatie in de reeksen.

"Ik droom ervan om naar Parijs te gaan."

Toen de 16-jarige Quincy Wilson donderdagavond naar bed ging, was hij al luidop aan het dromen van een olympisch ticket.



De meeste dromen zijn bedrog, denk je dan in dit geval. Maar in de reeksen van de Amerikaanse trials in Eugene zette Wilson een huzarenstukje neer.



De 16-jarige won zijn reeks in een spraakmakende chrono van 44"66. Een halve seconde sneller dan zijn PR en de 2e snelste tijd van alle reeksen. Goed voor een wereldrecord bij de junioren (U18).

Straffe koffie.



Om de Spelen in Parijs te halen moet Wilson eerst nog de halve finales overleven en zondag in de top 3 eindigen van de finale. Dan gaat zijn olympische droom in vervulling.