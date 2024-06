Michel Hessmann is nog een maand geschorst, Visma-Lease a Bike bekijkt toekomst na afloop

Er is eindelijk duidelijkheid in de zaak rond Michel Hessmann. De 23-jarige Duitser staat al een jaar op non-actief bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike na een afwijkende dopingtest. Hessmann is geschorst voor 4 maanden mét terugwerkende kracht. Hij is nog een maand gestraft en na die termijn zullen ploeg en renner hun toekomst bespreken.

Michel Hessmann hielp Primoz Roglic vorig jaar aan de eindzege in de Giro, maar op 14 juni 2023 raakte bekend dat bij een controle buiten competitie sporen van een vochtafdrijvend middel waren aangetroffen.

Visma-Lease a Bike legde hem een voorlopige schorsing op, maar de voorbije maanden kwam er maar geen doorbraak in de zaak. Die is er nu toch, zo meldt het Nederlandse team.

"Het NADA (Duits antidopingagentschap) is tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat Hessmann een vervuild medicijn zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen heeft ingenomen", lezen we in het statement.

"Eerder kwamen externe deskundigen tot die conclusie en seponeerde de Duitse Justitie de zaak al in januari."

"Het NADA is echter ook van mening dat het risico van vervuilde medicatie bij de atleet ligt en stelde Hessmann daarom de lichtst mogelijke schorsing voor van 4 maanden, met een terugwerkende kracht van drie maanden."

"Dat is door de renner vandaag geaccepteerd. Daardoor is hij in ieder geval nog een maand geschorst. Daarna zullen Michel Hessmann en de ploeg zich beraden over een vervolg."