Italiaanse renner Piccolo wordt in verband gebracht met groeihormoon, team ontslaat hem per direct

"EF Pro Cycling heeft met onmiddellijke ingang het contract van Andrea Piccolo beëindigd", laat het team weten.

"Piccolo was geschorst in maart, omdat hij slaapmiddelen gebruikt had die we niet toestonden, maar wel legaal waren."

In de Giro kwam Piccolo weer in koers. De 23-jarige Italiaan haalde de finish in Rome net niet.

"Vandaag werd Piccolo tegengehouden door de Italiaanse autoriteiten toen hij het land in wilde. Hij wordt verdacht van het vervoer van groeihormoon."

"De ploeg zal volledig meewerken aan het onderzoek", belooft EF-EasyPost. "We moedigen Andrea aan om open te zijn en mee te werken met de antidopingautoriteiten."