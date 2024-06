Leverkusen stalt Noah Mbamba (ex-Club Brugge) seizoen bij Fortuna Düsseldorf: "Meer spelen"

Leverkusen is een van dé ploegen van het voorbije seizoen in Europa. Eindelijk konden ze eens de Duitse titel pakken, Neverkusen werd Leverkusen. Ze deden dat zelfs zonder één nederlaag. Ook de Duitse beker was een prooi voor het team van coach Xabi Alonso.



De enige nederlaag het voorbije seizoen was in de Europa League-finale tegen Atalanta.



Op het veld maakte Noah Mbamba daar niet veel van mee. De Belgische U21-international maakte in de winter van 2022-2023 de overstap van Club Brugge. Dat seizoen speelde hij nog 1 minuut mee in de Bundesliga.



Dit seizoen waren er 3 competitieduels, 1 bekerwedstrijd en 2 Europa League-matchen. De middenvelder, die ook centraal achteraan uit de voeten kan, speelde vooral voor de U19.



Bij Düsseldorf krijgt hij het nummer 39: "Ik ben blij met deze transfer. Ik wil hier speelervaring opdoen en een volgende stap zetten in mijn ontwikkeling."



Klaus Allofs, een bekende voetbalnaam in Duitsland, is sportdirecteur bij Düsseldorf. "Dankzij onze goede relaties met Bayer 04 is het gelukt om een jonge speler met een enorm potentieel naar hier te halen." Allofs bedong wel geen koopoptie.



Düsseldorf kende een dramatisch seizoenseinde. Als derde in de tweede Bundesliga mocht het barrages spelen met nummer 16 Bochum uit de Bundesliga. In Bochum werd het 0-3, maar thuis stond dezelfde score op het bord. Met penalty's (5-6) miste het de promotie naar.