Erriyon Knighton wordt net voor de Amerikaanse trials gezuiverd na positieve test

Erriyon Knighton (20) kan vanaf vrijdag gewoon deelnemen aan de Amerikaanse trials voor de Spelen. De Amerikaanse sprintsensatie zat enkele maanden op het strafbankje, maar is intussen vrijgepleit, zo meldt het Usada.

Erriyon Knighton is een van de rijzende sterren van de Amerikaanse atletiek. Knighton imponeerde op de Spelen van 2021 in Tokio op de 200 meter. Als 17-jarige eindigde hij 4e in Japan.

Knighton was in de jeugdcategorieën sneller dan Usain Bolt en bevestigde ook met brons op het WK van 2022 en zilver op het WK van 2023 op de 200 meter.

Maar de Amerikaan, een van de favorieten voor de 200 meter op de Spelen, leek dit jaar van de radar verdwenen. Nu heeft het Amerikaanse antidopingagentschap Usada een verklaring gegeven.

Op 26 maart van dit jaar testte hij positief op trenbolone, een anabole steroïde. Knighton was voorlopig geschorst en zijn dossier werd in alle stilte behandeld.

De verdediging van de Amerikaanse sprinter linkte de positieve test aan vervuilde voeding ("besmet vlees") en het Usada volgde die redenering.

Knighton kan vanaf eind deze week dus deelnemen aan de Amerikaanse trials, de toegangspoort tot de Spelen. Er is wel nog beroep mogelijk van Athletics Integrity Unit (AIU) en het wereldantidopingagentschap (WADA).