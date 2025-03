Bashir Abdi bekijkt blessureleed door een roze bril: "Ik ben nog nooit zo vaak thuis geweest"

Vice-olympisch kampioen Bashir Abdi komt dit voorjaar niet in actie wegens blessureleed. "Ik vind het heel jammer dat ik Rotterdam niet kan lopen, maar er zijn ergere dingen in het leven", blijft hij positief. Met het WK in Japan stelt hij zichzelf een nieuw doel.

Over twee weken zou Bashir Abdi in Rotterdam zijn Europees record (2u03'36") aanvallen, maar zijn heup en zijn enkel laten momenteel niet toe om een marathon te lopen.

"Eind november ben ik geopereerd aan mijn middenvoet", doet hij zijn verhaal. "Toen ik eindelijk weer kon lopen, kreeg ik last van mijn enkel waardoor ik niet kon trainen om een marathon voor te bereiden zoals ik dat wil. Dat doet pijn, maar ik wil mijn carrière ook niet op het spel zetten."

Abdi blijft ook last ondervinden van zijn onderrug en zijn heup. "Daar maak ik me wel wat zorgen over", zegt de nummer 2 van de Olympische Spelen in Parijs.

"In New York heb ik met veel pijn gelopen. Na de marathon heb ik flink gewerkt aan die blessure, toch blijf ik last ondervinden. Volgens het medische team is dat fel verbeterd, maar nu kamp ik aan dezelfde kant ook met mijn enkel. Rust is de enige oplossing nu."

Logisch gevolg: Abdi heeft deze maand geen meter gelopen, wel alternatief getraind zoals fietsen en aquajoggen.

"Ik krijg de rekening voor enkele drukke en stevige jaren", stelt hij, "maar dankzij de rust kan ik weer met veel energie beginnen aan het volgende hoofdstuk in mijn carrière."