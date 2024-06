Met meereizende spotters en een overvloed aan informatie: dit centrum houdt het EK veilig

Een EK waar elke supporter van kan genieten, dat is het hoofddoel van het International Police Cooperation Center (IPCC). Met spotters tussen de supportersgroepen brengen zij alle veiligheidsrisico's in kaart. Een blik op de sfeerbarometer in Duitsland.

Belgische en Slovaakse supporters die verbroederen aan het treinstation in Frankfurt, maar ook Engelse en Servische fans die op de vuist gaan... Niets ontgaat het IPCC.

Het International Police Cooperation Center, met hoofdbasis in Neuss, wil ervoor zorgen dat de fans van over heel Europa in maximale veiligheid kunnen genieten van het Europees kampioenschap in Duitsland



"We hebben een tweedelige werking", vertelt Steven Lamarque van de Belgische EK-delegatie in het IPCC. De commissaris van de politiezone Antwerpen heeft in het verleden al verschillende Antwerpse derby's in goede banen geleid.

"In het centrum in Neuss werken de deelnemende landen naast elkaar. De afgelopen weken hebben we aan de zijde van de Slovaakse politiedelegatie gewerkt. Ook de Duitse veiligheids- en inlichtingendiensten zijn aanwezig voor een maximale uitwisseling van informatie."