Pro League wil scheidsrechtertekorten aanpakken met Referee Acadamies: "Iedereen heeft hier baat bij"

Er zijn te weinig scheidsrechters in het Belgisch voetbal. Nieuw is dat probleem niet, maar de Pro League wil het tij keren. Bij de voorstelling van het nieuwe 'Play to Grow'-jeugdplan, werd er ook een vernieuwing voor de arbitrage voorgesteld. Alle Belgische profclubs zullen voortaan een Referee Academy moeten oprichten om jonge spelers te enthousiasmeren om ref te worden.